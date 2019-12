SUBSIGNAL wird ein neues Live-Album veröffentlichen

Ach, da gucke ich mal wieder aus Routine auf die Facebook-Seiten meiner Liebslingsbands und sehe, dass ich eine Nachricht der Progger SUBSIGNAL verpasst habe. Einmal wird SUBSIGNAL nämlich am 23. April 2020 in Rüsselsheim in dem Club "Das Rind" ein Konzert spielen. Der Untertitel ist dabei, dass es die CD-Release-Party ist für das Album "A Song For The Homeless - Live in Rüsselsheim 2019". Eine Trackliste liegt noch nicht vor, aber da die Band nur Topsongs geschrieben hat, wird die Songauswahl natürlich großartig sein (Fanboymodus aus). Zur Feier des Tages hören wir dich nochmal den Titelsong des letzten Studiowerks: Youtube.

