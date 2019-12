TEN YEARS DAY kündigt Headliner-Tour an

Sie sind kürzlich erst im Vorprogramm von HALESTORM und IN THIS MOMENT unterwegs gewesen, jetzt kündigt die kalifornische Metalband eine Headliner-Tour für Frühjahr 2020 an. Hier wird man sie sehen können:

18.02.2019 (UK) Leeds - The Key Club

19.02.2019 (UK) Southampton - 1865

21.02.2019 (UK) London - Islington Academy

22.02.2019 (UK) Manchester - Club Academy

23.02.2019 (UK) Glasgow - Garage

25.02.2019 (UK) Birmingham - O2 Academy 2

26.02.2019 (UK) Bristol - Fleece

28.02.2019 (FR) Paris - La Maroquinerie

29.02.2020 (NL) Amsterdam - Melkweg OZ

01.03.2020 (DE) Hamburg - Bahnhof Pauli

02.03.2020 (DK) Copenhagen - Pumpehuset

04.03.2020 (DE) Köln - Luxor

05.03.2020 (DE) Berlin - Musik & Frieden

06.03.2020 (AT) Wien - Arena Small Hall

07.03.2020 (DE) München - Backstage Halle

08.03.2020 (IT) Milan - Legend Club

Hier ist zur Vorbereitung 'Shut Up': Youtube.