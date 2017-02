SUBWAY TO SALLY: Neues Video

Der Countdown läuft: Am 10. März erscheint das Semi-Akustik-Album "Neon" von SUBWAY TO SALLY. Um uns die Wartezeit zu versüßen, haben die Mittelalterrocker um Eric Fish schon vor einiger Zeit 'Die Henkersbraut' in der außergewöhnlichen Live-Version zwischen sanften Akustik-Klängen und den treibenden Dubstep-Beats von COP DICKIE veröffentlicht.

Jetzt setzt SUBWAY TO SALLY mit einem Lyrics-Video zur nächsten Ekustik-Nummer nach: Die Wahl der Potsdamer fiel auf den Song 'Unsterblich':

Live zu sehen gibt es das Album bald auf der zweiten Auflage der NEON-Tour:

24.03. Wiesbaden, Schlachthof

25.03. Memmingen, Kaminwerk

29.03. Essen, Lichtburg

30.03. Heidelberg, Halle 02

31.03. Köln, Essigfabrik

01.04. Herford, X

06.04. Augsburg, Spectrum

07.04. Annaberg, Festhalle

08.04. Gera, Comma

