Wie seine Schwester und Managerin heute auf der offiziellen Facebook-Seite des schwedischen Black-Metal-Musikers bekannt gab, ist der 1972 geborene Tony "It" Särkkä am 14.02.2017 verstorben. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. It war Gründungsmitglied der später zusammen mit Morgan "Evil" Håkansson von MARDUK weitergeführten Kultband ABRUPTUM und außerdem bei zahlreichen weiteren Bands und Projekten aktiv. Darunter waren solch wichtige Bands des schwedischen Black Metals wie OPHTHALAMIA, WAR und VONDUR, aber auch weniger metallische Bands wie 8TH SIN. Auch bei MARDUK gab es Gastauftritte Its.

