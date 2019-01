SUFFOCATION & BELPHEGOR auf

Eine Tournee-Motto, so mächtig wie die beiden Bands, die hier zu ihren Konzerten laden: Denn SUFFOCATION und BELPHEGOR hüllen bald die europäischen Clubs in Finsternis. Begleitet wird die Doppelspitze von GOD DETHRONED sowie NORDJEVEL und DARKRISE. Los geht's am 4. April, in Ludwigsburg.

Der Verlauf der weiteren Reiseroute:

BELPHEGOR + SUFFOCATION + GOD DETHRONED + NORDJEVEL + DARKRISE

Europe Under Black Death Metal Fire Tour

04.04. D Ludwigsburg - Rockfabrik

05.04. D Essen - Turock

06.04. DK Aarhus - Royale Metalfest *

07.04. D Hamburg - Kulturpalast

09.04. D Osnabrück - Bastard Club

10.04. NL Rotterdam - Baroeg

11.04. NL Alkmaar - Victorie

13.04. NL Enschede - Metropool

15.04. UK London - The Underworld Camden

16.04. LUX Esch-Sur-Alzette - Kulturfabrik ***

17.04. CH Genf - L’Usine

18.04. CH Luzern - Schüür

19.04. D Mannheim - MS Connexion

20.04. D Zwickau - Seilerstrasse

21.04. CZ Brno - Melodka

23.04. RO Bucharest - Quantic Club

24.04. RO Cluj Napoca - Form Space

25.04. CZ Ostrava - Barrack Club

26.04. HU Budapest - Dürer Kert **

28.04. AT Graz - Xplosiv

30.04. IT Ciampino (Rm) - Orion Club

01.05. IT Paderno Dugnano (Mi) - Slaughter Club

* - ohne BELPHEGOR

** - ohne GOD DETHRONED

*** - ohne NORDJEVEL

