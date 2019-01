THE SISTERS OF MERCY: Tourdaten für Oktober bestätigt

Andrew Eldritch, der Mastermind der Gothic-Band THE SISTERS OF MERCY, will es wieder einmal wissen und macht sich im Herbst auf Konzertreise. Seit Ende der Neunziger Jahre hat die Band kein neues Material veröffentlicht. Dennoch ist die Band nach wie vor ein Garant, dass die Konzerthallen gefüllt sind. So war für Dresden vor zwei Jahren ein ausverkaufter Saal zu vermelden. Vielleicht hat er bis zum Herbst doch noch neues Liedgut dabei, denn er meinte ja, wenn ein Herr Trump Präsident werden würde, kann er sicherlich nicht ruhig sein.



Ob es an dem ist, können die Fans bei folgenden Termine herausfinden:



04.10.2019 Berlin-Columbiahalle

10.10.2019 Dresden-Alter Schlachthof

11.10.2019 München-Tonhalle

13.10.2019 Stuttgart-LKA Longhorn

14.10.2019 Köln-E-Werk

17.10.2019 Wiesbaden-Schlachthof



Tickets gibt es ab dem 23.01.2019 exklusiv bei eventim.de und ab dem 25.01.2019 bei allen CTS-Verkaufsstellen ab 30,00 Euro zzgl. Gebühren.

