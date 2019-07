SUICIDE SILENCE – Neues Live Album im Juli!

Am 04. Dezember 2015 waren die kalifornischen Extreme Metaller SUICIDE SILENCE Headliner einer besonderen Benefiz-Show für Mental Health America of Los Angeles (MHLA) im The Observatory in Santa Ana. Heute kündigt die Band an, die Live-Aufnahmen dieser Nacht unter dem Namen »Live & Mental« als Album am 12. Juli über Nuclear Blast zu veröffentlichen.



SUICIDE SILENCE kommentieren: "Obwohl diese Benefiz-Show schon 2015 aufgenommen wurde, haben wir das Bedürfnis - wo psychische Probleme in der heutigen Gesellschaft eine sehr große Rolle spielen - die Aufmerksamkeit für dieses Thema in der Metalszene zu steigern, während wir gleichzeitig auch diese besondere Show und die bislang unveröffentlichten Songs mit unseren Fans teilen."



Zum KORN-Cover Blind wurde eine Video veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:





Die Trackliste von »Live & Mental« ist wie folgt:



1. Unanswered (Live)

2. No Pity For A Coward (Live)

3. Inherit The Crown (Live)

4. Wake Up (Live)

5. Fuck Everything (Live)

6. Cease To Exist (Live)

7. Sacred Words (Live)

8. Disengage (Live)

9. Slaves To Substance (Live)

10. You Can't Stop Me (Live)

11. Destruction Of A Statue (Live)

12. Blind (Live)

13. Bludgeoned To Death (Live)

14. You Only Live Once (Live)