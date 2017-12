SUMMER BREEZE 2018: zahlreiche weitere Bestätigungen

In den letzten Tagen kam einiges zusammen: METAL ALLEGIANCE, DYING FETUS, FEUERSCHWANZ, CALIBAN, SIRENIA, SICK OF IT ALL und EINHERJER. Das ganze Billing sieht damit so aus:

ALESTORM, AMARANTHE, ANNISOKAY, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, AT THE GATES, BACKYARD BABIES, BEARTOOTH, BEHEMOTH, BLACK DAHLIA MURDER, BLOODBATH, BROKEN TEETH, CALIBAN, CANNIBAL CORPSE, DIRKSCHNEIDER, DYING FETUS, EINHERJER, EISBRECHER, ESKIMO CALLBOY, FEUERSCHWANZ, GOATWHORE, J.B.O., JASTA, KADAVAR, KATAKLYSM, KORPIKLAANI, METAL ALLEGIANCE, MISERY INDEX, MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN, ORANGE GOBLIN, ORDEN OGAN, ORIGIN, SALTATIO MORTIS, SICK OF IT ALL, SIRENIA, SOLSTAFIR, TANKARD, TOXIC HOLOCAUST, WOLFHEART.