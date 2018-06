SUMMER BREEZE 2018 mit neuen Bands

Es ist mal wieder Zeit für ein Update, denn mittlerweile nimmt das Billing wirklich Form an. Zuletzt wurden TRIVIUM, PHIL CAMPBELL & BASTARD SONS, OMNIUM GATHERUM, NAPOLEON, NERVOSA und SIGN OF CAIN hinzugefügt.

Hier ist die gesamte Bandliste: ACRANIUS, ALCEST, ALESTORM, ALIEN WEAPONRY, AMARANTHE, ANCST, ANNISOKAY, ANY GIVEN DAY, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, ARCH ENEMY, AT THE GATES, ATTIC, BACKYARD BABIES, BAEST, BANNKREIS, BEARTOOTH, BEHEMOTH, BETRAYING THE MARTYRS, THE BLACK DAHLIA MURDER, BLASMUSIK ILLENSCHWANG, BLOODBATH, BROKEN TEETH, CALIBAN, CANNIBAL CORPSE, CARNIFEX, CARPATHIAN FOREST, CARPENTER BRUT, CELESTE, COMEBACK KID, COUNTERPARTS, DANKO JONES, DIRKSCHNEIDER, DORO, DYING FETUS, EINHERJER, EISBRECHER, EREB ALTOR, ESKIMO CALLBOY, EXHORDER, FARMER BOYS, FEUERSCHWANZ, FOREVER STILL, FRACTURED INSANITY, GOATWHORE, GRAVEYARD, GYZE, HARAKIRI FOR THE SKY, HEILUNG, JASTA, J.B.O., JINJER, KADAVAR, KATAKLYSM, KORPIKLAANI, LÜT, MALEVOLENCE, MARDUK, MEGAHERZ, METAL ALLEGIANCE, MISERY INDEX, MONUMENT, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, MUNICIPAL WASTE, NAPOLEON, NECROTTED, NERVOSA, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, NIGHT IN GALES, NORTHLANE, OBSCURA, OMNIUM GATHERUM, ONDT BLOD, ORANGE GOBLIN, ORDEN OGAN, ORIGIN, ORPHANED LAND, PALLBEARER, PAPA ROACH, PARADISE LOST, PARASITE INC., PERTURBATOR, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, POWERWOLF, PRO-PAIN, ROLO TOMASSI, ROSS THE BOSS, SALTATIO MORTIS, SATYRICON, SCHANDMAUL, SEASONS IN BLACK, SEPULTURA, SIBIIR, SICK OF IT ALL, SIGN OF CAIN, SIRENIA, THE SLEEPER, SÓLSTAFIR, THE SPIRIT, SPITFIRE, STILLBIRTH, SUICIDAL TENDENCIES, TANKARD, TOXIC HOLOCAUST, TRIVIUM, TURISAS, VENUES, VREID, W.A.S.P., WHEEL, WOLFHEART.

Quelle: Summer Breeze Redakteur: Frank Jaeger Tags: summer breeze 2018