DANKO JONES hat etwas zu sagen und macht das in Buchform

Der Rocker aus Toronto hat in seinem Buch "I've Got Something To Say" seine besten Artikel aus verschiedenen Magazinen der letzten zehn Jahre gesammelt. Vorbestellungen können für 16.99 Pfund Sterling bereits bei Turnaround.uk aufgegeben werden. Einen ersten Blick auf das Buch kann man auf der Facebook-Seite des Künstlers erhaschen.

