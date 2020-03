SUMMER BREEZE 2020: LEAVES' EYES, BODOM AFTER MIDNIGHT und weitere Bands bestätigt

Für das Summer Breeze Festival 2020 sind in den vergangenen Tagen weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

DEVIN TOWNSEND

INSOMNIUM

TERROR

HAVOK

NEKROGOBLIKON

VITRIOL

HATEBREED

BODOM AFTER MIDNIGHT

SUFFOCATION

LEAVES' EYES

NECROPHOBIC

IDLE HANDS

IMPLORE

BENEDICTION

FLESHGOD APOCALYPSE

KADAVAR

PARADISE LOST

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA



Tickets gibt es bis zum 31.03.2020 zum vergünstigten Preis ab 139,00 Euro. Ab dem 01.04.2020 gilt der volle Ticketpreis ab 149,00 Euro inkl. Camping und VVK-Gebühren. Das SUMMER BREEZE OPEN AIR findet vom 12.8.-15.8.2020 in Dinkelsbühl statt. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: summer breeze 2020 sboa2020 dinkelsbuehl devin townsend insomniun terror havok nekrogoblikon vitroil hatebreed bodom after midnight suffocation leaves eyes necrophobic paradise lost implore benediction fleshgood apocalypse kadavar