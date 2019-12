SUMMER BREEZE 2020: Nachschlag

Hinter dem 21. Türchen des Adventskalenders verbargen sich heute die tollen Melodic Core'ler SIAMESE, die Inder BLOODYWOOD und die furchtbaren Peinlich-Piraten MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN, die ich beim letzten Mal grauenhaft fand. Aber ich mutmaße weiterhin, dass es nur daran lag, dass ich allein nüchtern war. Ich muss ja auch nicht alles mögen, nicht wahr?

So sieht es jetzt aus im August in Dinkelsbühl: 1914, AGRYPNIE, AMENRA, AMORPHIS, ANY GIVEN DAY, BELZEBUBS, BENiGHTED, BLOODYWOOD, CATTLE DECAPITATION, CLUTCH, CYTOTOXIN, DARK FUNERAL, DARK TRANQUILITY, DEBAUCHERY, DESPISED ICON, DJERV, EISREGEN, EMIL BULLS, ENSIFERUM, FIDDLER'S GREEN, FIGHT THE FIGHT, FINNTROLL, FLESHCRAWL, FROG LEAP, GLORYHAMMER, GOD IS AN ASTRONAUT, GUTALAX, HAGGEFUGG, IGORR, INFECTED RAIN, JINJER, KRAANIUM, LÜT, MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN, MYRKUR, NEAERA, NYTT LAND, OPETH, PIPES AND PINTS, PRIMAL FEAR, SACRED REICH, SALTATIO MORTIS, SHADOW OF INTENT, SIAMESE, SLOPE, SONATA ARCTICA, STRAY FROM THE PATH, SWALLOW THE SUN, TAKIDA, THE NEW ROSES, THE OKLAHOMA KID, THE VINTAGE CARAVAN, THE WILDHEARTS, THUNDERMOTHER, TIDES FROM NEBULA, TRIDDANA, VULTURE, WARDRUNA, WHILE SHE SLEEPS, WARKINGS, WOLVES IN THE THRONE ROOM.

