SUMMER BREEZE 2020: Ticketrückgabe, Umtausch für 2021 und neues Unterstützer-Programm

Die Festivalveranstalter sind von der Krise besonders stark betroffen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, bereits gekaufte Tickets zurückzugeben, aber es ist klar, dass es für alle Veranstalter eine große finanzielle Belastung bedeutet. Jetzt haben die Organisatoren des SUMMER BREEZE in Dinkelsbühl bekannt gegeben, wir man sein Ticket zurückgeben und erstattet bekommen kann, aber auch, was geboten wird, wenn man es nicht tut. Jeder Ticketkäufer sollte bereits eine Mail erhalten haben, wenn das nicht der Fall ist - schaut auch in den SPAM-Ordner! - gibt es auch dafür eine Anleitung auf dieser Seite: Summer Breeze.

Für alle Neugierigen ein paar grundlegende Informationen:

- Jeder Ticketbesitzer muss auf diese Seite gehen, die Tickets für 2020 gelten NICHT für 2021, sondern müssen getauscht werden!

- Wenn man sein Ticket umtauscht, gibt es attraktive Optionen mit coolem Zusatz-Package.

- Wer sein Ticket zurückgeben möchte, kann dies natürlich tun und erhält entweder den Kaufpreis erstattet oder einen SBOA-Shopgutschein. Das kann interessant sein, wenn man beispielsweise in den Club 666 eintreten möchte.

- Man kann sein Ticket auch in ein "Maximum Supporter"-Paket mit limitiertem Merchandise umtauschen. Die solltet ihr euch unbedingt ansehen, personalisierte SBOA-Shirts kriegt man sonst nicht!

Auch das Thema Campingtickets wird natürlich geregelt auf der Festivalseite. Bitte unterstützt die Veranstalter dieses großartigen Festivals in dieser schwierigen Situation, damit wir uns alle vom 18. bis 21. August 2021 wieder in Dinkelsbühl sehen können und gemeinsam ein paar schöne, rockige Tage erleben werden!

Wir sehen uns auf dem SUMMER BREEZE 2021!