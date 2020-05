FIREWIND: Neues Lyric-Video

Zu dem Lied 'Break Away' liefert die griechische Band FIREWIND und den Gitarristen Gus G. ein neues Video, das mit klassischem Metal überzeugt:

AFM hat uns das selbstbetitelte Album am 15 Mai in die Läden gestellt, vielleicht ist 'Break Away' ja der letzte Grund, der noch fehlte, um es nach Hause zu holen.

Gitarrist Gus G. sagt über das Lied: "Der Song hat einen starken 80er Jahre-Vibe. Ursprünglich war 'Break Away' als Instrumental geplant – daher erklärt sich auch die verspielte und sehr präsente Gitarrenarbeit. Textlich behandelt der Song posttraumatische Belastungsstörungen, unter denen viele Soldaten leiden. Für uns ist 'Break Away' einer der stärksten Songs des neuen Albums und er wird definitiv seinen Platz in unserem Live-Set haben, wenn Konzerte wieder möglich sind."