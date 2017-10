Die österreichischen Black/Symphonic Metaller SUMMONING haben nach fünfjähriger Wartezeit wieder einen neuen Longplayer angekündigt. Das Werk trägt den Namen "With Doom We Come". und wird am 05.01.2018 bei Napalm Records erscheinen. Die Trackliste liest sich folgendermaßen:

1. Tar-Calion

2. Silvertine

3. Carcharoth

4. Herumor

5. Barrow-Downs

6. Night Fell Behind

7. Mirklands

8. With Doom I Come