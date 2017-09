SUPERSONICE BLUES MACHINE: Neues Album kommt im Oktober

Blues-Rock in Reinkultur, dafür steht das Trio SUPERSONIC BLUES MACHINE bereits seit dem Debüt “West Of Flushing, South Of Frisco”, das Kritiker und Fans gleichermaßen überzeugen konnte. Kein Wunder also, dass sich die Jungs keine Verschnaufpause gegönnt haben, sondern direkt wieder zurück ins Studio gingen, um den Nachfolger "Californisoul" einzuspielen, der ab dem 20. Oktober in den Regalen stehen wird.

Einen ersten Eindruck könnt ihr euch aber bereits jetzt mit der Single "L.O.V.E" verschaffen.

