THE ROLLING STONES: Weitere Jubiläums-Edition

Kaum zu glauben, aber "Their Satanic Majesties Request" von den Rock-Legenden THE ROLLING STONES wird in diesem Jahr bereits fünfzig Jahre alt! Dieser Anlass muss natürlich gebührend gefeiert werden und so wird die Scheibe ab dem 22. September als Limited Edition Deluxe Doppel-Vinyl und Doppel-Hybrid SACD (mit allen CD-Playern kompatibel) erneut in den Regalen stehen.

Natürlich wurde der Silberling für diesen Release auch noch einmal einem kompletten Remastering unterzogen, sodass man gespannt sein darf, was bei diesem Klassikern noch klanglich herausgeholt werden konnte.