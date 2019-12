SUPERSUCKERS: Neues Album kommt im Januar, Tour im März!

Das neue SUPERSUCKERS Album "Play That Rock N' Roll" erscheint in Europa über SPV/Steamhammer am 07. Februar 2020 als CD DigiPak, LP Version (rotes Vinyl), Download und Stream.

Eddie Spaghetti zum neuen Album: "Die SUPERSUCKERS gibt es schon lange. Sogar sehr lange! Und die Tatsache, dass wir immer noch existieren, hat gute Gründe. Wir lieben den Rock´n`Roll immer noch, es gibt zu ihm einfach keine Alternative. Und auch keine andere Erklärung, weshalb wir auch heute noch frische, neue Rockmusik veröffentlichen. Okay, niemand BRAUCHT sie, aber – zur Hölle! – fast jeder WILL sie! Also, voila: ein weiteres Meisterwerk in bester Rock´n`Roll-Qualität. Natürlich ist diese Scheibe für einige wenige gemacht, für die Stolzen, für Menschen mit tadellosen Geschmack, für Kenner von Qualität, aber es macht uns glücklich zu wissen, dass wir es immer noch können. Möglicherweise sind wir ja sogar besser als jemals zuvor, und genau das macht die Sache so spannend. Hier ist sie also, unsere Liebeserklärung an den wahren, arschtretenden Rock´n`Roll. Deshalb gilt: einschalten, aufdrehen und hören, wie die Supersuckers den wahren Rock´n`Roll spielen!“



Der Vorverkauf startet am 13. Dezember zusammen mit dem Release der ersten Digital-Single 'Ain’t Gonna Stop (Until I Stop it)'.



Tracklisting:



1. Ain’t Gonna Stop (Until I Stop it) 2:49

2. Getting Into Each Other’s Pants 2:44

3. Deceptive Expectation 3:44

4. You Ain’t The Boss Of Me 3:54

5. Bringing It Back 2:35

6. Play That Rock ‘ Roll 3:07

7. That’s A Thing 2:20

8. Last Time Again 2:55

9. Die Alone 3:29

10. Dead, Jail Or Rock N’ Roll 3:25

11. A Certain Girl 2:06

12. Ain’t No Day 4:15



SUPERSUCKERS Tourdaten 2020



19.03. München - Folks Club

20.03. Stuttgart - Goldmark's

21.03. Kempten - SkyLounge

22.03. Wiesbaden - Schlachthof

23.03. CH-Solothurn - Kofmehl

24.03. Köln - Sonic Ballroom

25.03. Kassel - Goldgrube

26.03. Berlin - Wild At Heart

27.03. Weinheim - Cafe Central

28.03. Lauchhammer - Real Music Club