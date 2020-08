SVABHAVAT: Debütalbum

Das amerikanische Black-Metal-Duo SVABHAVAT wird am 30.10.2020 via Eisenwald ihr Debütalbum "Black Mirror Reflection" veröffentlichen. Neben der Tracklist und dem Cover ist mit 'Aghori, Flame Of Knowledge' bereits ein Song daraus erschienen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Mysteries of the Odious Path [7:09]

2. Great Tiamat, Filled with Corpses [5:05]

3. Abhicaara [5:11]

4. Chalice of Poisoned Souls [5:35]

5. Aghori, Flame of Knowledge [5:16]

6. Black Mirror Reflection [8:16]

