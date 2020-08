WAYFARER: Neues Album

Die amerikanische Black-Metal-Band WAYFARER wird am 16.10.2020 ihr neues Album "A Romance With Violence" veröffentlichen. Das Werk erscheint via Profound Lore Records. Aus dem Album wurde mit 'The Iron Horse (Gallows Frontier, Act II)' ein neuer Song herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Curtain Pulls Back

2. The Crimson Rider (Gallows Frontier, Act I)

3. The Iron Horse (Gallows Frontier, Act II)

4. Fire & Gold

5. Masquerade Of The Gunslingers

6. Intermission

7. Vaudeville



Das Album kann bereits im Label-Shop vorbestellt werden.

