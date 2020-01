SVARTTJERN: Neue Single 'Frost Embalmed Abyss' veröffentlicht

Die norwegische Black-Metal-Band SVARTTJERN hat mit 'Frost Embalmed Abyss' den dritten und letzten Song aus ihrem neuen Album vorab veröffentlicht. Das fünfte Studioalbum "Shame Is Just A Word" wird am 17.01.2020 via Soulseller Records erscheinen.

Die Tracklist liest sich so:

1. Prince of Disgust

2. Ment til å Tjene

3. Melodies of Lust

4. Ta dets Drakt

5. Frost Embalmed Abyss

6. Ravish Me

7. Bonded by Blood

8. Shame is Just a Word