SVÄRD: Tricktechnisch oberstes Niveau

Das Quartett, das sich aus Mitgliedern der Bands AHAB und IN MOURNING zusammenfügt, wird am 03.07.2020 die Debüt-EP namens "The Rift" veröffentlichen.

Daraus gibt es ja schon einige Schnipsel, nun ganz neu 'The Burnign Asylum' effektvoll mit Bildern aus den Anfängen des Films und dessen Tricksereien ausgestattet.