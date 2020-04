SVEN GALI kündigt neue EP an

Die Rockband SVEN GALI aus Kanada will am 12. Juni ihre neue EP "3" auf den Markt bringen. Die Scheibe wird zunächst zwei wiederverwertete Singles aus den beiden letzten Jahren und danach zwei neue Stücke enthalten. So sieht die Trackliste aus:



1. Kill The Lies

2. You Won’t Break Me

3. Now

4. Hurt

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: sven gali 3