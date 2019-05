SVET KANT verfilmte den 'Sea Of Planets'

Aus Dublin stammt die Band SVET KANT, die das Lied 'Sea Of Planets', welches von dem Song 'Coil' von OPETH inspiriert wurde, von ihrem am 31. Mai 2019 erscheinenden Album "The Visage Unbiased" als Video umgesetzt hat: Youtube.

Das Album kann hier bestellt werden und wird diese Lieder enthalten:

1. Delirium (Introitus)

2. The Throne

3. Labyrinths (Of Scorn)

4. A Gaze Indifferent to Your Suffering

5. Circular

6. Faceless Being

7. An Overlapping of Feelings, Pt. 1, 2, 3

8. The Cogs of Envy

9. Personae Contra Natura

10. Sea of Planets