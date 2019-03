SWORN ENEMY fällt auseinander

Nein, keine Angst, die Härtner haben sich nicht aufgelöst, so heißt das Lied, zu dem SWORN ENEMY ein neues Video veröffentlicht haben. Hier ist 'Coming Undone', das ungewöhnlich ruhig anfängt und dann Gas gibt: Youtube.

Das dazugehörige Album "Gamechanger", das von Robb Flynn (MACHINE HEAD) produziert wurde, wird am 5. April erscheinen. Hier ist die Trackliste:

Intro

Prepare For Payback

Seeds of Hate

Coming Undone

Justify

DOA

Fragments of a Broken Life

The Fall of Modern Man

Selling A Dream

The Consequence

Integrity Defines Strength

Zuvor war bereits das Lied 'Prepare For Payback' als Lyrik-Video veröffentlicht worden: Youtube.