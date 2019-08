SYBERIA: News zum kommenden Album

Mit "Seeds Of Change" wurde ein neues Album aus dem Hause SYBERIA angekündigt, welches am 04. Oktober über Blacklight Media / Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Anbei die Trackliste:

1. Empire of Oppression

2. Rogue Hunt

3. Beirut

4. 26 Days

5. After the Uprising

6. Daring Ignorance

7. Seeds of Change

8. Buried Idol

9. Shigir