Sean Reinert (CYNIC, DEATH) ist tot

Wie man aus einschlägigen Medien entnehmen kann, ist Sean Reinert, bekannt als Schlagzeuger für beispielsweise CYNIC oder DEATH, am 24.01.2020 mit 48 Jahren gestorben. Über die Umstände ist noch nichts bekannt. Während die CYNIC-Facebook-Seite mit einem schwarzen Bild dem Trauer Ausdruck verleiht, schreibt Manager Eric Greif auf der Facebook-Seite von DEATH:

I am truly without words at the death of my friend and colleague Sean Reinert. I just got off the phone with Sean's husband Tom. There are no details as of yet. My love and best wishes go out to his family. There are no more words.

