WAX MACHINE: Sitzen und Flöten

In Brooklyn gibt es ein Label, von dessen Namen man ableiten kann, was es für Künstler unter seinen bunten Fittichen hat.

Beyond, Beyond is Beyond Records fühlt sich für Krautiges, Psychedelisches, Folkiges, Träumerisches zuständig, nicht umsonst heißt eine der Bands GARCIA PEOPLES, benannt nach dem seligen Jerry Garcia. Nicht umsonst gibt es hier viel Farben, Schleier, Schwebetänze und Flöten. Flöten, Flöten, Flöten.

Wo wir beim konkreten Anlaß sind: WAX MACHINE ist eine Band aus dem englischen Brighton. Die vier Köpfe haben ein Album namens "Earthsong Of Silence" ersonnen und werden es am 20.03.2020 der restlichen Welt kundtun. Um hippieske Entspannungsmusik also brauchen wir uns zukünftig keine Sorgen machen.