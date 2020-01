Serious Black: neue Video-Single

Die Melodic Metaller von SERIOUS BLACK haben für ihr am 31. Januar bei AFM Records erscheinendes Album "Suite 226" ja bereits eine Vorab-Single veröffentlicht. Jetzt legen sie mit 'Let Me Go' nach. Wer testen will, ob es darin um Eisprinzessinnen geht, kann dies hier tun:





Quelle: AFM-Records Redakteur: Jakob Schnapp Tags: serious black let me go afm suite 226 metal melodic metal