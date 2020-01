WARPED CROSS: Lyrik-Video zum Song 'Heart Of Stone' veröffentlicht

Die Band WARPED CROSS wird am 07.02.2020 ihr neues Album "Rambling Chapel" veröffentlichen. Daraus hat die Band nun den Eröffnungs-Song 'Heart Of Stone' als ersten Vorgeschmack geteilt.



Das Album wurde im Larox Studio in Chemnitz produziert und aufgenommen. Das Mastering übernahm Roland Wiegner (Tonmeisterei Oldenburg). Das Coverartwork stammt vom Leipziger Tätowierer "THE SEPP".



Die Tracklist des Albums liest sich so:

01. Heart Of Stone

02. Iron Fix

03. Cold Rain Shiver

04. Bite The Wire

05. Terminate Hate

06. The Lawfulness Of The Administration

07. Infinite Fuss

08. Thickets

09. Ride Into Fall

10. Over The Sea

11. Mourn Everest

