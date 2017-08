Am 29. September erscheint der Re-Release von "Slade Alive!", dem ersten Livealbum der britischen Rockband SLADE von 1972. Es präsentiert SLADE in ihren Anfangsjahren, als die große Serie an Hitsingles erst allmählich einsetzte. Die Neuauflage aus der Reihe "The Art Of The Album" soll als CD wie auch als LP erhältlich sein.

