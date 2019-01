Soloalbum von Reese Wynans (ex-SRV) im März

Der amerikanische Keyboarder Reese Wynans, der bis zum Tod des Maestros Mitglied bei STEVIE RAY VAUGHAN AND DOUBLE TROUBLE war, hat für den 1. März sein erstes Soloalbum "Sweet Release" angekündigt, dessen musikalischer Schwerpunkt natürlich im Blues-Rock-Sektor liegt. Reese Wynans konnte Joe Bonamassa, den er in den letzten Jahren begleitet hat, hat Produzenten und Gastmusiker gewinnen. Weiterhin werden seine früheren DOUBLE-TROUBLE-Kollegen Tommy Shannon und Chris Layton sowie Warren Haynes, Kenny Wayne Shepherd u.v.a. zu hören sein. Die Trackliste lautet:



1. Crossfire

2. Say What!

3. That Driving Beat

4. You're Killing My Love

5. Sweet Release

6. Shape I'm In

7. Hard To Be

8. Riviera Paradise

9. Take The Time

10. So Much Trouble

11. I've Got A Right To Be Blue

12. Soul Island

13. Blackbird



Bei YouTube kann ein Trailor zur Scheibe mit O-Tönen von Joe Bonamassa angeschaut werden, der mit der SRV-Nummer 'Crossfire', der ersten Single, untermalt ist.





