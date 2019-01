MEGA COLOSSUS: Neue EP, Kickstarter und Tour

Es tut sich einiges im Hause MEGA COLOSSUS. Die Adventure Metaller aus Raleigh, North Carolina veröffentlichen am 02.03. ihre neue EP "V" und feiern diesen Umstand mit einer Europatour, die auf dem Hell Over Hammaburg ihren Anfang nimmt. Die weiteren Termine werden in Kürze bekanntgegeben. Wer es nach dem Anblick des Coverbilds nicht mehr erwarten kann, kann die Band nun unterstützen und die neue EP auf Kickstarter vorbestellen.

