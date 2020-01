Spikerot Records: Labelsampler Volume 1 erschienen

Das Label Spikerot Records aus Pescara hat sich ein qualitativ beachtliches Bandprogramm zusammengestellt. NAGA, ZIPPO, SEDNA oder BIRDFLESH und GUINEAPIG sind da zu nennen. Nun gibt es einen guten ‹berblick in Form des Samplers "Of Noises And Bruises Vol.1", den man sich hier besorgen kann.

Exemplarisch soll hier noch das Album "Void Cult Rising" der Neapolitaner NAGA stehen, dass im November 2019 erschienen erst.