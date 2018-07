Steve Hackett kündigt fettes Box-Set an

Gleich sechs CDs und zwei DVDs wird "Broken Skies – Outspread Wings (1984 - 2006)", das limitierte Box-Set des Meistergitarristen, enthalten. Es handelt sich um neu gemasterte Versionen von "Till We Have Faces", "Guitar Noir", "Darktown", "Feedback 86", "To Watch The Storms" und "Wild Orchids", erweitert um Bonustracks und zwei DVDs, darunter auch "Somewhere in South America" aus Buenos Aires. Zur Abrundung wird ein 60-seitiges Booklet den Fan erfreuen.



