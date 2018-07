CROSSFAITH: Neue Single 'Catastrophe' zum neuen Album

Die japanische Modern-Metal-Band CROSSFAITH wird am 03.08.2018 via UNFD ihr neues Album "Ex_Machina" veröffentlichen. Aus diesem Werk wurde jetzt die Single 'Catastrophe' herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:



1. Deus Ex Machina

2. Catastrophe

3. The Perfect Nightmare

4. Destroy (feat. Ho99o9)

5. Freedom (feat. Rou Reynolds from Enter Shikari)

6. Make A Move

7. Lost In You

8. Wipeout (Album Mix)

9. Milestone

10. Eden In The Rain

11. Twin Shadows

12. Daybreak

13. Faint (feat. Masato from coldrain)​



Live ist die Band ebenfalls demnächst zu erleben.



Hier die Termine:



26/09 St. Petersburg (RU) Clubzal

27/09 Moscow (RU) Red Club

28/09 Kiev (UKR) BelEtage

30/10 Zurich (CH) Dynamo

01/10 Wien (AT) Arena

02/10 Leipzig (DE) Naumann's

03/10 Hamburg (DE) Logo

05/10 Copenhagen (DK) Pumpehuset

06/10 Berlin (DE) Bi Nuu

08/10 Cologne (DE) Gebaude 9

09/10 Munich (DE) Backstage

12/10 Utrecht (NL) Tivoli

