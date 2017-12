Stoned From The Underground 2018: Erste Bands und erste Tickets

Vom 12.07. bis zum 14.07.2018 wird in Erfurt wiederum das formidable Stoned From the Underground Festival stattfinden. Seit gestern läuft der so genannte Early Birds-Ticketverkauf. Argumente für die Teilnahme sind die seit gestern feststehenden Bands, denen noch viele Überraschungen folgen werden. Ganz sicher.

DOWNFALL OF GAIA

THE DWARVES

ELEPHANT TREE

FIVE HORSE JOHNSON

THE PICTUREBOOKS

Das deutet mal wieder auf ein sehr gut sortiertes und abwechslungsreiches Sommerfest hin. powermetal.de wird vor Ort sein und berichten.