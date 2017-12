MEPHISTO: Debüt wird neu aufgelegt

Ein echter Teutonenklassiker ist das gleichnamige Debüt der Band MEPHISTO aus dem Jahr 1988, das typisch deutschen Speed Metal enthält. Das gesuchte Album wird am 26. Januar 2018 von Karthago neu aufgelegt werden, allerdings nur in limitierter, handnummerierter Auflage von 500 Stück. Hier ist die Trackliste:

1. Prologue - Mephisto

2. X-Rays

3. In Dubio Contra Reum

4. Save Your Rights

5. Battle of Kerovnia

6. Holy Child

7. Prologue – Mephisto (Demo, Bonustrack)

8. X-Rays (Demo, Bonustrack)

9. In Dubio Contra Reum Rays (Demo, Bonustrack)

10. Senseless Marchin (Demo, Bonustrack)

11. Aliens (Demo, Bonustrack)

12. Battle of Kerovnia (Demo, Bonustrack)

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: mephisto