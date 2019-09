Stoned From The Underground wird 2020... 20

Das hoch geschätzte STFU in Erfurt, daß wir seit Jahren freundschaftlich begleiten, wird im nächsten Jahr vom 09. bis zum 11.07.2020 an bekannter Stelle stattfinden. Am 01.10.2019 startet bereits der Vorverkauf der "Early Ride Tickets" - da sollte man schnellstens sein, denn die gehen immer weg wie lecker Thüringer Würstel.

Zudem sich bereits ein Hochkaräter der Szene für den Headlinerplatz am Freitag angesagt hat: COLOUR HAZE.

Hier ein schickes Video von Sebastian Pieper: