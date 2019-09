CRYSTAL EYES: Neues Album am Start!

Der schwedische Qualitätsgarant CRYSTAL EYES hat ein neues Album in der Mache. Der achte Langspieler der Band aus Borås wird den Titel "Starbourne Traveler" tragen. Fünf Jahre nach dem starken Vorgänger "Killer" und zwanzig Jahre nach dem Debüt "World Of Black And Silver" wird es also endlich neue Musik geben. Das Cover wurde heute veröffentlicht:

Und auch die Trackliste wurde schon ausgefüllt:

Gods Of Disorder Side By Side Extreme Paranoia Starbourne Traveler Corridors Of Time Paradise Overlord Into The Fire In The Empire Of Saints Midnight Radio Rage On The Sea

Kundigen Fans dürften dabei die Nummern drei und zehn direkt ins Auge stechen. Dabei handelt es sich nämlich um Neuaufnahmen der Songs vom Debüt. Ein zwanzigjähriges Jubiläum darf man ja ruhig mal feiern.