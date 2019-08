Der Festival-Sommer ist in vollem Gange, und auch der Herbst macht schon von sich Reden. So sind sicher viele unserer Leser (und einige Redakteure) beim "Stormcrusher"-Festival dabei. Auch dieses Jahr konnten etliche Schmankerl an Land gezogen werden. Ich freue mich beispielsweise vor allem auf die ATLANTEAN KODEX-Release-Party zum neuen Album "The Course Of Empire" am ersten Abend, aber auch auf IRONFLAME, METALIAN, DEMON, NECROS CHRISTOS, ULI JON ROTH, LORD VICAR oder natürlich ATLANTEAN KODEX.

Noch gibt es Ticketkontingente für das bayerische Festival mit dem exquisiten Geschmack, also schnell zuschlagen! Die aktuelle Running Order könnt ihr hier schon begutachten.

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage (storm-crusher.de) oder auf Facebook.

Die Running Order gibt es natürlich hier:

DO:

ATLANTEAN KODEX Album Release Party

FR:

14:00-14:45 GOD'S AWAY ON BUSINESS

15:00-15:45 KÜENRING

16:00-16:45 FREEWAYS

17:00-17:45 METALIAN

18:00-18:45 IRONFLAME

19:05-19:50 MASS

20:10-21:10 BULLDOZER

21:30-22:30 THE EXALTED PILEDRIVER

23:00-OE ULI JON ROTH

SA:

13:00-13:45 NEKROVAULT

14:00-14:45 BLACKSLASH

15:00-15:45 BLIND ILLUSION

16:00-16:45 HELVETETS PORT

17:00-17:45 MAGISTER TEMPLI

18:00-18:45 STALKER

19:05-20:05 NECROS CHRISTOS

20:25-21:25 LORD VICAR

21:45-23:15 ATLANTEAN KODEX

23:45-OE DEMON

