SummerROCK in Tettnang!

Die Festivalsaison ist so gut wie vorbei, und ihr habt noch keinen Plan, was ihr am kommenden Wochenende anstellen sollt? Dem kann Abhilfe geschaffen werden, denn in Tettnang läd das Bäumle zum SummerROCK! Insgesamt 6 Bands aus verschiedenen Genres sorgen auf zwei Floors für die musikalische Unterhaltung, und zwar für den Preis von schlappen 12 €. Beginn ist um 18 Uhr.

Folgende Bands sind am Start:

CIRCLE OF SILENCE (Power Metal aus Heilbronn)

AVIAN (Heavy Metal aus Ravensburg)

DEMONS DREAM (Heavy Metal aus Heidenheim)

BITTERNESS (Thrash/Death Metal aus Waldshut/Tiengen)

S.C.U.T. - Snuff Cleaning Up Team! (Technical Death Metal aus Ravensburg)

HORIZONS COLONY (Metalcore aus Biberach)

Wo?

Bäumle, Schloßstr. 1, 88069 Tettnang

Quelle: https://www.facebook.com/events/393405441173802/ Redakteur: Hermann Wunner Tags: circle of silence avian demons dream bitterness scut horizons colony