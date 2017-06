Summer Breeze: Die

Dieses Jahr wird am Mittwoch etwas Besonderes auf der fantastischen Zeltbühne des Summer Breeze stattfinden. Was genau, das lässt sich jetzt noch nicht sagen, aber es steht alles im Zeichen des verstorbenen Michael "T" Trengert, der tief in der Szene und mit dem Festival verwurzelt war. Doch lest selbst das Statement der Veranstalter:

"Neben dem RIOT OF THE UNDERGROUND auf der Camel Stage wird mittwochs in diesem Jahr ein ganz besonderes Programm auf der T-Stage stattfinden: die T-Party (sprich: Tea Party).

Wir haben euch beim Festival im letzten Jahr für 2017 einige Überraschungen versprochen und so werden wir es auch mit dem Programm der T-Party (neben einigen anderen Überraschungen) halten: Wir werden die Namen der auftretenden Bands im Vorfeld nicht bekannt geben. Lasst euch überraschen! Wir versprechen euch aber, dass dieser Abend in die Annalen des SUMMER BREEZE eingehen wird! Nur so viel sei verraten: Wie ihr wisst, haben wir im Jahr 2014 die Bühne im Party Zelt in T-Stage umbenannt, um dem Mann Tribut zu zollen, ohne den das SUMMER BREEZE Open Air heutzutage in dieser Form nicht existieren würde. Nicht nur als einer von zwei Geschäftsführern, sondern auch als Freund, Kollege und Hans Dampf in allen Gassen hat Michael „T“ Trengert das SUMMER BREEZE Open Air entscheidend mitgeprägt. Als einer der Macher hinter den Kulissen der Szene hat er extrem viel für diese getan, viel bewegt und an damals kleine und heute sehr große Bands geglaubt. Nach langem Kampf ist er leider Ende September 2013 verstorben. Im Andenken an einen großartigen Menschen werden wir an unserem zwanzigsten Geburtstag einen Abend zu Ehren von Michael Trengert, die T-Party, durchführen. Hierbei werden Bands aufspielen, die mit Michael nicht nur freundschaftlich eng verbunden waren, sondern an die er auch geglaubt hat und an deren Karriere er aktiv mitgewirkt und gestaltet hat. Einige der auftretenden Bands hätten mittlerweile nicht den Status inne, mit dem sie heute versehen sind. Alle Bands sind alte Bekannte für SUMMER BREEZE-Gänger und doch werden jede Menge Überraschungen auf euch warten. Sei es spezielle Setlisten, exklusive Reunions, besondere Gastmusiker oder Namen, die keiner von euch erwartet: Die T-Party wird ein ganz besonderes Überraschungspaket, welches ihr auf gar keinen Fall versäumen dürft! Diese Nacht ist unsere Art, uns bei euch und natürlich auch bei Michael für die jahrelange Treue und Unterstützung zu bedanken! Don’t miss it!

Wir sind gespannt - und werden berichten.