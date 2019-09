Surround-Mix und neue EP bei RIVERSIDE

Im Hause der polnischen Progger RIVERSIDE hat man sich dazu entschieden, das noch aktuelle Album "Wasteland" in einer neuen Version auf den Markt zu bringen. Das am 29.11.2019 erscheinende Werk wird neben dem klassischen Album außerdem eine DVD mit Videoclips und einem Surround-Mix der in 2018 erschienenen LP enthalten. Fünf Akustik-Songs, die außerdem gleichzeitig als eigenständige digitale EP erscheinen werden, sind auf einem dritten Silberling ebenfalls mit an Bord.

1. The Day After (01:48)2. Acid Rain (06:03)3. Vale Of Tears (04:49)4. Guardian Angel (04:24)5. Lament (06:09)6. The Struggle For Survival (09:32)7. River Down Below (05:41)8. Wasteland (08:25)9. The Night Before (03:59)1. Vale Of Tears - Acoustic (05:18)2. Out Of Myself - Acoustic (03:57)3. 02 Panic Room - Acoustic (03:26)4. River Down Below - Acoustic (05:01)5. Wasteland - Live Intro (09:00)"Wasteland” Hi-Res Stereo (50:58 min.)"Wasteland” Surround Mix (50:58 min.)Video-Clips (20:24 min.):1. Lament (Official Video) (06:11)2. River Down Below (Official Video) (05:40)3. Wasteland (Official Video) (08:33)