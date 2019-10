TAD MOROSE:

Die skandinavische Band hat zahlreiche Alben veröffentlicht, doch "Undead" nach dem Wechsel zu Century Media 1998 ist wohl das am wenigsten bekannte Werk. Punishment 18 Records wird das Album am 29. November neu auf den Markt bringen und es den Fans schwedischen Power Metals mit diesen Songs zugänglich machen:

Intro

Servant of the Bones

Another Time Around

Where the Sun Never Shines

Order of the Seven Poles

Undead

No Tears in the Rain

Intro / Lord on High

Corporate Masters

No Wings to Burn

The Dead and His Son