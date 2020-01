TALES OF THE TOMB: Hymne auf den toten Paul McCartney

TALES OF THE TOMB ist ein Duo aus dem kanadischen Edmonton, was zur Zeit eine EP namens "Volume Two: Mendicium" draußen hat. Das Stück 'Faul' beschäftigt sich mit der Behauptung, daß Paul McCartney eigentlich nach einem tödlichen Unfall mit seinem Austin Martin durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Eine Verschwörungstheorie, der wir gern auch wieder ein wenig Platz einräumen. Zumal sie so fein verpackt ist wie in 'Faul'.

