MEDICO PESTE: Nihilist und Spaß dabei

Das französische Label Season Of Mist hat eine eigene Untersektion namens Underground Activists am Laufen und weist darin auf noch unbekanntere, zumeist extravagante Musikerkollektive hin. Hier nun zu den Polen von MEDICO PESTE, die am 20.03.2020 ein Album namens "ב :The Black Bile" veröffentlichen werden.

Der Teaser zeigt schon mal, was so zu erwarten ist.