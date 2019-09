TALES OF THE TOMB mit dem nächsten Clip

Am kommenden Freitag, dem 27. September soll die neue EP "Volume Two: Mendacium" der TALES OF THE TOMB, Death-Metal-Band aus Kanada, erscheinen. Mit einem Audioclip zu 'The Nightmare Hall' ist ein weiterer Vertreter der Scheibe bei YouTube verfügbar.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: tales of the tomb the nightmare hall volume two mendacium