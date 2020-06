TALES OF THE TOMB stellen neuen Bassist mit Clip vor

Die Death-Metal-Formation TALES OF THE TOMB aus Kanada hat mit ihrem neuen Bassisten Jonii Guns auf Triostärke aufgestockt. Der neue Mann am Tieftöner wird nun bei YouTube mit einem Bass-Playthrough zu 'Sinful Messiah' aus der aktuellen EP "Volume Two: Mendacium" vorgestellt.





