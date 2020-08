TANGLED THOUGHTS OF LEAVING und die

Die australischen Postrocker haben die Quarantäne-Zeit genutzt und mit ihrem neuen Line-Up sechs Lieder aus den bisherigen drei Studioalben live im Studio neu eingespielt. Die neuen Versionen unterscheiden sich deutlich von den Originalen und können auf Youtube in Augen- und Ohrenschein genommen werden:

Man kann die sogenannte "Dread Session Volume 1" auch digital auf der Bandcamp-Seite von TANGLED THOUGHTS OF LEAVING erwerben und erhält dann Neuaufnahmen dieser Stücke:

1. Welcome to the Dread

2. Binary Collapse

3. Deep Rivers Run Quiet

4. The Alarmist

5. The Albanian Sleepover: Part One

6. Yield to Despair